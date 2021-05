Un vice Ibra per Pioli: Vlahovic e Scamacca profili "alla Elliott" (ma costosi)

In estate Maldini e Massara si metteranno all’opera per un centravanti, un giocatore che possa sostituire Ibrahimovic e crescere al fianco del campione svedese. Come riporta La Gazzetta dello Sport, i radar rossoneri continuano a muoversi sulle tracce di Vlahovic e Scamacca, profili "alla Elliott" per età e da Milan per caratteristiche tecniche. Entrambi i casi, però, presupporrebbero operazioni economicamente impegnative.