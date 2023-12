Una buona notizia per il Diavolo, Tuttosport: "Bennacer ricomincia dalla panchina"

Ci sono anche delle buone notizie per il Milan e per Stefano Pioli, in un periodo in cui i risultati faticano ad arrivare e gli infortuni sono quasi all'ordine del giorno. Infatti contro il Frosinone è atteso il ritorno di Ismael Bennacer tra i convocati. Una notizia riportata e anticipata da MilanNews.it già un giorno e mezzo fa: CLICCA QUI. Oggi l'indiscrezione riportata sul nostro sito è stata ripresa e confermata anche da Tuttosport che ha scritto: "E Bennacer ricomincia dalla panchina".

Il giocatore algerino si era infortunato in occasione della semifinale di andata di Champions in maggio. Dopo un'operazione e un lungo periodo riabilitativo, già da un paio di settimane il centrocampista aveva ritrovato l'allenamento sul campo e ora è pronto a tornare a disposizione. Con calma. Lo staff rossonero non vuole accelerare troppo i tempi ma chissà che già nei minuti finali contro il Frosinone non si possa rivedere in campo Bennacer.