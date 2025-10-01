Una joya per Dybala: sarà presto papà di una bambina
(ANSA) - ROMA, 30 SET - La Joya più bella per Paulo Dybala. Il fantasista argentino della Roma e la moglie Oriana Sabatini saranno presto genitori di una bambina. A rivelarlo è stata proprio la presentatrice e modella sui sui canali social con un video in cui lei e l'asso giallorosso si mostrano emozionati e felici dopo l'ecografia che ha svelato il sesso della bambina la cui nascita è attesa per metà febbraio. "Il primo post di noi tre", ha scritto Oriana che lo scorso luglio ha sposato Dybala dopo la suggestiva proposta di matrimonio della Joya a Fontana di Trevi. (ANSA).
