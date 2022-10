Una prima volta indimenticabile: le pagelle di Ballo-Touré

MilanNews.it

Giornata da incorniciare per Ballo-Touré, che dopo quasi un anno ritrova il posto nell'undici titolare di Mister Pioli. Non solo l'ottima prestazione dell'esterno senegalese, ma anche una rete indimenticabile, la prima in rossonero, che vale tre punti pesantissimi per il Milan. Queste le pagelle di Ballo-Touré:

MilanNews.it: 7.5

TMW: 7

Gazzetta: 7

Tuttosport: 7

CorSera: 7

CorSport: 7