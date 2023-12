Uno storico che fa ben sperare: queste le ultime due sfide al Gewiss Stadium

vedi letture

Vigilia di Atalanta-Milan, con i rossoneri che si preparano per la delicata sfida contro la dea di Gasperini e dell'ex De Ketelaere, in programma domani pomeriggio in trasferta a Bergamo. Il Milan è reduce da due vittorie consecutive in campionato contro Fiorentina e Frosinone, mentre l'Atalanta è uscita sconfitta per 3-0 dalla trasferta contro il Torino di Ivan Juric. Tante novità nel reparto offensivo rossonero: torna dal primo minuto Olivier Giroud, che aveva saltato le gare contro Fiorentina e Frosinone, dopo la squalifica rimediata a Lecce(ultima partita con gol). Buone notizie anche per il numero dieci portoghese: infatti Rafa Leao sta molto meglio, ma spetterà a Pioli prendere una decisione in queste ore per capire se potrà essere convocato per Bergamo dopo l'infortunio subito lo scorso 11 novembre a Lecce. Un altro importante tema riguarda Luka Jovic, in spolvero nelle ultime uscite tra campionato e Coppa, e quindi adesso valida alternativa a Giroud.

Lo storico dei ragazzi di Pioli a Bergamo può considerarsi positivo, con una vittoria e un pareggio nelle ultime due precedenti sfide tra le squadre. Infatti nell'anno dello scudetto, la stagione 2021-2022, il Milan vinse al Gewiss 3-2 dopo aver dominato e gestito la gara sul risultato di 3-0 grazie alle reti di Calabria, Tonali e Leao. Nel finale di gara, episodi e decisioni dubbie aprirono la partita grazie alle reti di Zapata e Pasalic. Nella passata stagione il match terminò 1-1. Era il 21 agosto 2022, seconda giornata di campionato con i rossoneri reduci dal convincente esordio in casa contro l'Udinese. Quella in casa della Dea fu una partita approcciata bene dai rossoneri, che dopo essere andati in svantaggio con il gol di Malinovsky trovarono il pareggio con un gran gol di Bennacer. Nel finale di gara l'assedio rossonero non riuscì a portare i risultati sperati. Il Milan dunque arriva a Bergamo con sensazioni positive, e dei precedenti che creano ancor più morale all'interno del solito, carico ed emotivo, tifo milanista.