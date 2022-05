Usa, accordo storico: calciatori e calciatrici avranno le stesse retribuzioni

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di Insidefoto/Image Sport

Accordo storico, quello avvenuto negli Stati Uniti, che diventano il primo paese al mondo a raggiungere la parità di retribuzione tra uomini e donne nel mondo del calcio: accordo trovato tra la United States Soccer Federation (USSF), la United States Women's National Team Players Association (USWNTPA) e la United States National Soccer Team Players Association (USNSTPA). “Questo è un momento davvero storico. Questi accordi hanno cambiato per sempre il gioco qui negli Stati Uniti e hanno il potenziale per cambiare il gioco in tutto il mondo", ha affermato il presidente della Federcalcio USA Cindy Parlow Cone . "Inizia una nuova fase di crescita e collaborazione reciproca mentre continuiamo la nostra missione per diventare lo sport principale negli Stati Uniti".