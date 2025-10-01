Vaciago: "Sulle macerie di San Siro compieranno una gigantesca speculazione edilizia"

vedi letture

Il destino dell'attuale San Siro sarà quello di essere demolito. L'approvazione della delibera in Consiglio Comunale che dà a Milan e Inter la possibilità di acquistare l'area dello stadio, con i relativi parcheggi, apre il campo ai due club per far partire il progetto per il nuovo stadio che verrà costruito accanto a quello di oggi che poi, una volta concluso quello nuovo, dovrebbe essere demolito per circa il 90%. Il direttore di Tuttosport Guido Vaciago ha commentato così questo momento storico.

Le parole di Guido Vaciago sull'approvazione della delibera su San Siro: "Ieri, il voto del Comune di Milano ha stabilito che Inter e Milan possono comprare San Siro e l’area circostante e, sintetizzando in modo brutale, possono costruirci il nuovo stadio (che avrà il nome di un’azienda), abbattere il Meazza (che ha il nome di uno dei più grandi calciatori di tutti i tempi) e sulle sue macerie compiere una gigantesca speculazione edilizia. E se sanguina il cuore solo a immaginarlo, l’abbattimento di quel tempio novantanovenne, intriso di sentimenti, emozioni, musica e vita, è anche opportuno contestualizzare tutto in una cornice più ampia e realistica. Sul Meazza, a Milano e dintorni, si è dormito per trent’anni. È una cosa orrenda che si abbatta San Siro (ammesso che si abbatta), ma le amministrazioni, i proprietari dei club, la società civile quante occasioni hanno perso in trent’anni?"