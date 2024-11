Van der Meyde esalta Reijnders: "Sa fare tutto, in campo è ovunque. Non l'avevo mai visto così forte"

Andy van der Meyde, ex giocatore olandese, ha parlato così alla Gazzetta dello Sport del suo connazionale Tijjani Reijnders che sta facendo benissimo con la maglia del Milan: "Prima che passasse dall’Az Alkmaar al Milan credo che nessuno potesse immaginare una trasformazioned el genere. L’esperienza in Serie A lo ha sicuramente completato e ora sa fare tutto. In campo è ovunque: fa la fase difensiva, recupera palla, imposta, ma ha anche la corsa per arrivare alla conclusione e segnare.

Sono suo amico e sono contento per lui: non lo avevo mai visto così forte. Fonseca non rinuncia mai a Reijnders? Normale. Anche in nazionale è diventato sempre più importante e ha disputato un ottimo Europeo".