Vardy deluso dalla Serie A: “Calcio lento e difensivo, si corre e basta”
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Jamy Vardy, ex attaccante della Cremonese, definisce lento e difensivo il calcio italiano e afferma che la cosa più importante è correre, cosa non bella per un 39enne.
Jamy Vardy, ex attaccante di Leicester e Cremonese, ha inaugurato il primo episodio del suo podcast dal titolo "Jamie Vardy's Having A Party". Ogni settimana il bomber inglese commenterà i Mondiali e parlerà della sua lunga e incredibile carriera. Queste le sue parole sul calcio italiano.
"Com'è il calcio italiano rispetto a quello inglese? È molto più lento, più difensivo. L'allenamento è continuo: corri, corri, corri. Poi vai in partita e, letteralmente, non hai più niente da dare. Non è bello quando hai 38, 39 anni, vero? Ma non solo per me. Qui funziona così. E il direttore sportivo ha voce in capitolo su tutto, è pazzesco".
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