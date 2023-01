Vasquez pubblica la prima foto con la maglia del Milan: "Grazie a tutti per la fiducia"

MilanNews.it

Devis Vasquez è la prima operazione in entrata nel mercato invernale per il Milan. Il portiere rossonero ha condiviso alcune foto sul proprio profilo Instagram, in cui compaiono anche Maldini e Massara. Il classe '98 ha aggiunto la seguente didascalia agli scatti pubblicati: "Continuiamo a realizzare i sogni, grazie a tutti i tifosi per l'accoglienza, ai dirigenti e alla società per la fiducia, prometto di dare tutto ogni giorno con tanta professionalità e impegno".