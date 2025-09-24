Vendita San Siro a Milan e Inter: mancano due voti per avere il via libera anche in Consiglio Comunale

vedi letture

Dopo l'ok della Giunta, la delibera della vendita di San Siro e delle aree limitrofe a Milan e Inter dovrà ottenere ora l'approvazione anche in Consiglio Comunale che si riunirà domani per discutere del tema, mentre il voto è in programma lunedì. Al momento il via libera alla delibera non è scontato: come riferisce l'edizione milanese di Repubblica, per un ok blindato servono 25 voti a favore e per ora, al netto di assenze improvvise e non programmate, la maggioranza ne ha 23. Restano indecisi la consigliera del Pd Monica Romano, che scioglierà la riserva questa sera durante la direzione del suo partito, e il capogruppo della lista Sala Marco Fumagalli. Da capire anche cosa faranno i partiti di centrodestra che sono all'opposizione.

Intanto ieri Milan e Inter si sono portate avanti e hanno annunciato che a progettare insieme il futuro impianto saranno Lord Norman Foster e David Manica. Sarà uno stadio da 71500 posti distribuiti su due anelli che, spiegano i club, avrà "un’inclinazione studiata per garantire agli spettatori una visibilità ottimale da ogni settore". Inoltre "sarà conforme ai più elevati criteri di accessibilità, assicurando un’offerta di esperienze dedicate a tutti i tifosi e la disponibilità di settori a prezzi accessibili".

