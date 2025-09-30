Ventola: “Complimenti ad Allegri ma non so quanto il Milan possa arrivare lontano”

vedi letture

Nicola Ventola, ex attaccante, ha commentato nel suo podcast con Adani e Cassano così la partita tra Milan e Napoli e le ambizioni che i rossoenri hanno in questo campionato.

"Il primo gol ha indirizzato la partita, io devo parlar bene del Milan. L'anno scorso non vedevo spogliatoio, squadra, anche con un allenatore molto bravo, io devo fare i complimenti ad Allegri che secondo me ha messo dei giocatori che erano una banda ma li ha amalgamati subito. Questo non è calcio, non è tattica ma è già una cosa positiva. Gli sono arrivati due grandissimi giocatori di qualità che lo aiutano nella gestione e nel modo in cui Allegri gestisce le partite".

Su Milan Napoli: "Andando subito in vantaggio si è abbassato tanto, le ripartenze quando hai dei giocatori che lo fanno bene come Pulisic, ma anche Fofana che mi sorprende sia nella fase difensiva ma anche quando attacca a campo aperto. C'è la mentalità di andare in avanti, vedi Pavlovic che a volte lo fa in maniera confusionaria, però già che si stacca, accompagnano anche i difensori, lo vedo come un qualcosa di positivo. Vedere al fischio finale Modric che si inginocchia vuol dire che comunque a parte il risultato, qualcosa questo allenatore a livello mentale alla squadra lo sta dando".

Meritava di vincere il Milan? "Non lo so, che può andare lontano il Milan in questo modo? Non lo so quando affronterà le squadre grandi come andrà, però ci sono dei giocatori importanti che ti fanno la differenza".