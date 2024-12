Verona, Sogliano: "Zanetti è a rischio? Ci prendiamo 24-48 ore per decidere"

(ANSA) - VERONA, 08 DIC - Dopo la pesante sconfitta in casa con l'Empoli (1-4), il tecnico del Verona Paolo Zanetti non si presenta nella sala stampa del Bentegodi. Al suo posto arriva il diesse Sean Sogliano. "Abbiamo parlato col mister e si è deciso che in conferenza parlo io - spiega -. Se Zanetti è a rischio? Dobbiamo capire cosa fare, non sono solo i risultati che preoccupano. Anche oggi siamo usciti troppo presto dalla partita. Questa sera non prendiamo alcuna decisione, ci prendiamo 24-48 ore e l'ho già comunicato a Zanetti". "Io, come ho detto al presidente, devo ancora decidere - dice ancora il ds del Verona -. Il nostro allenatore è in difficoltà e non riesce a trovare delle soluzioni. Ma siamo tutti responsabili, non solo l'allenatore. Paolo lo considero un gran tecnico. In difesa giocano quattro su cinque dell'anno scorso, quindi qualcosa che non va, c'è.

Poi i giocatori che non si sa da dove vengano l'anno scorso ci hanno salvato, e adesso Ngonge che veniva dalla strada e Noslin che veniva dalla pizzeria sono invece in ben altri lidi e sono contento per loro". "Oggi, in uno scontro diretto, ci abbiamo messo del nostro. Siamo in un momento dove dobbiamo ragionare bene. In settimana ho visto i ragazzi che si sono allenati bene - sottolinea Sogliano -, poi alla prima difficoltà si sono sciolti. Cerco sempre di essere onesto nel capire perché facciamo delle prestazioni così". Ma la possibile cessione della società, di cui a Verona si parla da tempo, può influire sul cambio dell'allenatore? "Non penso che possa farlo molto, si può andare a prendere un allenatore che accetti le condizioni del Verona - risponde Sogliano -. Poi ancora non ho deciso, l'ho già detto anche al presidente, poi si può cambiare oppure no ma non cambiamo tra un minuto, questo deve essere chiaro". (ANSA).