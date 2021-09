Verso Atalanta-Milan, Gasperini: "Zapata sta bene ed è in grande forma"

Domenica 3 alle ore 20.45 il Milan di Stefano Pioli affronterà l’Atalanta in campionato in un match d’alta classifica valevole per la 7ima giornata del campionato di Serie A 2021/2022. Gasperini, nella conferenza stampa di vigilia del match di Champions League fra la sua Atalanta e lo Young Boys ha fatto il punto sulla condizione di Duvan Zapata dicendo: “Mi sembra molto in condizione, molto in forma, più che attivo. Gli attaccanti vengono spesso sostituiti di più, non per demerito ma per inserire giocatori freschi nei finali di gara, capaci, forti. I titolari non sono sempre quelli che partono dall'inizio, con le cinque sostituzioni questo ha cambiato gli attaccanti. Chi subentra può essere molto spesso decisivo, questa è la lettura migliore. Oggi con le cinque sostituzioni i titolari sono molto di più”.