Verso Atalanta-Milan: i precedenti delle sfida di Bergamo

Verso Atalanta-Milan: i precedenti delle sfida di BergamoMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 11:20News
di Lorenzo De Angelis

Questa sera il Milan sarà ospite dell'Atalanta alla New Balance Arena per la nona giornata del campionato di Serie A Enilive. Partita importante che potrebbe servire alla formazione di Massimiliano Allegri per ripartire dopo il pareggio beffa di venerdì scorso contro il Pisa che è le è costata la vetta della classifica. 

Le partite di Bergamo sono però sempre complicate, soprattutto negli ultimi anni, nonostante il bilancio complessivo sorridi a favore del Milan. In 76 incontri, infatti, il Diavolo è uscito vincitore per ben 33 volte (nel 2021/22 l'ultima), pareggiando in 25 e perdendo in 18. 