Verso Atalanta-Milan, Pioli sceglie la continuità e ritrova Tonali

In vista della gara di domenica sera contro l'Atalanta si può considerare recuperato Sandro Tonali, di ritorno da un problema muscolare che gli ha fatto saltare la gara di sabato scorso contro l'Udinese. Il centrocampista rossonero tornerà tra i convocati, poi starà a Pioli decidere se buttarlo subito nella mischia dal primo minuto. In vista della gara di Bergamo mister Pioli ha solo due dubbi: dovrà scegliere uno tra Olivier Giroud e Ante Rebic come centravanti e uno tra Alexis Saelemaekers e Junior Messias come esterno destro.

Nei prossimi giorni, avvicinandosi sempre di più alla gara, le scelte di Pioli comunque andranno sempre più delineandosi.