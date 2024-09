Verso Bayer Leverkusen-Milan: da domani in vendita i biglietti per il settore ospiti

vedi letture

AC Milan comunica che i biglietti per il settore ospiti relativi a Bayer Leverkusen-Milan, sfida valevole per la 2ª giornata di Champions League in programma martedì 1 ottobre alle 21.00 alla BayArena, saranno disponibili sul sito Vivaticket secondo le seguenti modalità:

Abbonati 24/25: dalle ore 12.00 di giovedì 12 settembre alle 23.59 di domenica 15 settembre.

Titolari di CRN: dalle ore 12.00 di lunedì 16 settembre, con la vendita della disponibilità residua.

PREZZI

I prezzi per assistere a Bayer Leverkusen-Milan sono di 19€ per il Settore STANDING PLACE e 47€ per il Settore G4/G5.

Luogo e orario per il ritiro del biglietto verranno comunicati successivamente via mail.