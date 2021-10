Verso Bologna-Milan, per Pioli sarà la panchina numero 100 con i rossoneri

Sabato sera alle ore 20.45 il Milan tornerà in campo per la sfida di Serie A contro il Bologna. Questo match sarà speciale per Stefano Pioli dato che taglierà il prestigioso traguardo delle 100 panchine con i rossoneri considerando tutte le competizioni ufficiali. Il bilancio del tecnico emiliano è per ora di 55 vittorie, 25 pareggi e 19 sconfitte, e proprio contro la sua ex squadra (di cui è stato allenatore per 97 partite da ottobre 2011 a gennaio 2014) toccherà la tripla cifra. Mai Pioli nella sua carriera di allenatore aveva guidato una stessa squadra per così tante partite. Sintomo questo di grande fiducia da parte della società e dell’ambiente stesso.