Verso Bologna: Pioli ha ancora qualche dubbio di formazione

Stefano Pioli non ha ancora sciolto tutti i dubbi sulla formazione da schierare contro il Bologna. Come riporta il Corriere dello Sport, Castillejo rimane un outsider per un posto da titolare a destra, ma il favorito sembra ancora Saelemaekers. Qualche incertezza anche nel comparto difensivo, dove il capitano Alessio Romagnoli insidia il posto di uno tra Kjaer e Tomori. Sulla trequarti, infine, Krunic è in vantaggio sul giovane Maldini.