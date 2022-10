Verso Chelsea-Milan: l'elenco dei disponibili e degli indisponibili per Pioli

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Si riporta di seguito l'elenco dei calciatori disponibili, inseriti in lista UEFA, per Stefano Pioli per il match di questa sera contro il Chelsea:

Portieri: Tatarusanu, Mirante, Jungdal

Difensori: Kalulu, Tomori, Dest, Ballo-Touré, Gabbia, Coubis

Centrocampisti: Tonali, Bennacer, Pobega, Krunic, Gala

Attaccanti: Giroud, De Ketelaere, Leao, Brahim Diaz, Rebic, Origi

Questi, invece, coloro che non sono disponibili:

Ibrahimovic (infortunio, non inserito in lista UEFA)

Maignan (infortunio, tolto dalla lista UEFA)

Florenzi (infortunio)

Bakayoko (non inserito in lista UEFA)

Adli (non inserito in lista UEFA​)

Vranckx ​​​​​​(non inserito in lista UEFA)

Thiaw (non inserito in lista UEFA)

Messias (infortunio)

Saelemaekers (infortunio)

Kjaer (infortunio)