Verso Fiorentina-Milan: Simic, Bartesaghi e Zeroli aggregati alla prima squadra

Il Milan è in partenza da Malpensa per raggiungere Firenze in vista della gara di campionato di domani sera contro la Fiorentina. Al gruppo rossonero di Stefano Pioli, come testimoniano le immagini di Sky, sono stati aggregati anche tre giovani della Primavera milanista di Ignazio Abate: si tratta di Jan-Carlo Simic, Davide Bartesaghi e Kevin Zeroli.

Questa la probabile formazione del Milan per la sfida in casa della Fiorentina di domani sera alle 20.45: (4-2-3-1) Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Florenzi; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud.