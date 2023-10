Verso Genoa-Milan: nel 2020 il primo gol in Serie A di Kalulu

Il terzino francese non sarà disponibile per la gara di Marassi, ma Genoa-Milan rimane e rimarrà una gara particolare per Kalulu. Infatti nel dicembre 2020 i rossoneri pareggiarono in rimonta il vantaggio genoano grazie alle reti di Calabria e Kalulu, che siglò così il suo primo gol ufficiale con la maglia del Milan(Genoa-Milan 2-2).