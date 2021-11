Verso il derby: tre dubbi di formazione per Pioli

Durante la rifinitura di oggi, vigilia del derby, mister Pioli scioglierà le ultime riserve in merito alla formazione. Sono almeno tre i dubbi del tecnico rossonero: il primo, come riporta Tuttosport, riguarda il terzino sinistro. Ieri Ballo-Touré è tornato in gruppo, ma non si esclude che possa toccare a Kalulu giocare sul binario mancino. Il secondo ballottaggio è a centrocampo, con Tonali e Bennacer che si giocano una maglia da titolare al fianco di Kessie. L’ultimo riguarda Brahim e Krunic come 10 alle spalle di Ibrahimovic: lo spagnolo è in vantaggio sul bosniaco.