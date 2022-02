Verso il derby, Tuttosport: "Ibrahimovic potrebbe non esserci"

"Ibrahimovic potrebbe non esserci": titola così questa mattina Tuttosport in vista del derby in programma sabato sera a San Siro. Anche ieri lo svedese, alle prese con un'infiammazione al tendine d'Achille, non si è allenato in gruppo, ma ha proseguito il suo lavoro personalizzato. Resta quindi in dubbio la sua presenza nel match contro l'Inter.