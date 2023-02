Verso Inter-Milan, a centrocampo ballottaggio Pobega-Vranckx

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Come riferisce oggi la Gazzetta dello Sport, Pioli nel suo probabile centrocampo a tre pensato per la sfida contro l'Inter dovrebbe ancora decidere un elemento dei tre da schierare. Tonali ha un posto assicurato ma sarà senza il suo fido compagno Bennacer, ai box per infortunio muscolare: al posto dell'algerino con ogni probabilità ci sarà Rade Krunic. Il terzo spot se lo giocheranno Pobega e Vranckx con il primo che, secondo la rosea, è in vantaggio sul belga.