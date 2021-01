Verso Inter-Milan: il bilancio di Stefano Pioli contro Antonio Conte

Il Milan di Stefano Pioli è chiamato subito a una partita importante dopo lo 0-3 interno subito dall’Atalanta nel turno di Serie A. Domani, in Coppa Italia, c’è il derby contro l’Inter. I rossoneri devono fornire una prestazione all’altezza, e non come quella vista contro i bergamaschi. Inter-Milan è anche una sfida fra i due allenatori. Stefano Pioli e Antonio Conte, si sono affrontati 9 volte in carriera. Il bilancio è di una vittoria in favore di Pioli (quella nel derby d’andata di questa stagione), 3 pareggi e 5 vittorie in favore di Conte.