Verso Inter-Milan: San Siro sarà tutto esaurito. Oggi in vendita gli ultimi biglietti

Mancano ancora diversi giorni, ma a Milano c'è già grande attesa per il derby tra Inter e Milan in programma sabato 16 settembre alle 18. Come riferisce La Gazzetta dello Sport, lo stadio di San Siro sarà tutto esaurito: oggi il club nerazzurro metterà in vendita gli ultimi biglietti a disposizione per i titolari di carte Mastercard e i clienti Bper, ma anche questi tagliandi andranno a ruba.