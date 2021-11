Verso Italia-Svizzera, gli elvetici si caricheranno con due sedute a porte aperte

La Svizzera inizierà lunedì la preparazione in vista della sfida contro l'Italia, gara che andrà in scena venerdì e sarà decisiva per la qualificazione al Mondiale in Qatar. Per aumentare l'entusiasmo attorno ai suoi ragazzi, la Federazione svizzera ha comunicato che lo stadio di Cornaredo aprirà agli spettatori per la sessione di lunedì 8 novembre, che inizierà alle 17.00, e quella di martedì 9 novembre alle 11.30.

Una decisione presa in accordo col cr Murat Yakin: "In occasione dell'ultimo ritiro a Ginevra e Losanna, il sostegno della gente durante gli allenamenti ha alimentato una grande euforia, spero che anche l'entusiasmo dei fan ticinesi possa invadere la squadra".