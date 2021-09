Verso Juventus-Milan: Ibra scalpita, a Torino vuole esserci

Prosegue la fase di terapie al tendine d’Achille della gamba sinistra di Ibrahimovic. Lo svedese ha accusato una sofferenza tendinea sul finire della rifinitura pre-Liverpool e non ha voluto correre rischi. Così, di comune accordo con lo staff medico rossonero, ha deciso di rimanere a Milano. Come riporta Tuttosport, l’obiettivo dei prossimi giorni è quello di averlo in forma per la gara di domenica sera contro la Juventus. Zlatan vuole esserci a Torino dove, con ogni probabilità, Giroud ritroverà la maglia da titolare.