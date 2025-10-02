Verso Juventus-Milan: il bilancio di Allegri da avversario dei bianconeri

Domenica 5 ottobre Massimiliano Allegri tornerà all'Allianz Stadium da avversario dopo essere stato difatti "padrone di casa" per circa 8 stagioni, tra il 2014 e il 2019, e il 2021 e il 2024.

Prima di diventare uno degli allenatori più amati della storia della Juventus, comunque, il tecnico livornese ha affrontato la Vecchia Signora prima sulla panchina del Cagliari e poi alla guida del Milan. In totale, contro la formazione bianconera, Allegri ha giocato in 14 occasioni, vincendo in 4, pareggiando in 2 e perdendo addirittura in 8, con una media di appena un punto a partita.