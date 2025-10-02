Verso Juventus-Milan: il bilancio di Allegri da avversario dei bianconeri
MilanNews.it
Domenica 5 ottobre Massimiliano Allegri tornerà all'Allianz Stadium da avversario dopo essere stato difatti "padrone di casa" per circa 8 stagioni, tra il 2014 e il 2019, e il 2021 e il 2024.
Prima di diventare uno degli allenatori più amati della storia della Juventus, comunque, il tecnico livornese ha affrontato la Vecchia Signora prima sulla panchina del Cagliari e poi alla guida del Milan. In totale, contro la formazione bianconera, Allegri ha giocato in 14 occasioni, vincendo in 4, pareggiando in 2 e perdendo addirittura in 8, con una media di appena un punto a partita.
Pubblicità
News
Bianchin: "La domanda gira da settimane: come è possibile che il Milan distratto come uno studente alla quinta ora sia diventato maestro di applicazione?"
Boeri: "Forse il nuovo stadio bisognerebbe chiamarlo stadio 'Ibrahimovic e Ronaldo', ma mi pare complicato"
Quel sì che sarebbe piaciuto a Silvio. Uno stadio nuovo, due squadre, due dediche. Max: non fidarti dei nuovi “laudatores”di Franco Ordine
Le più lette
1 Quel sì che sarebbe piaciuto a Silvio. Uno stadio nuovo, due squadre, due dediche. Max: non fidarti dei nuovi “laudatores”
2 A gennaio il Milan prenderà un attaccante? Moretto: "Si vuole vedere come procede il campionato..."
Primo Piano
Carlo PellegattiL'arteria aortica e la cardioaspirina. Carro sempre più affollato. Il nuovo stadio. Una ipotesi forse molto vicina
Antonio VitielloAllegri ha cambiato tutto! Evento storico per Milano. Modric non è umano. L’importanza del tifo a San Siro
Pietro MazzaraPulisic fenomenale: ecco cosa deve fare la dirigenza con lui. Il Milan è una Squadra vera. Che bella la Curva al suo posto
L'episodio Lucumì-Nkunku fa infuriare il mondo Milan. Preoccupa il trend di quest'anno, Rocchi chiarisca il prima possibile
Milan, l'estate della rivoluzione a centrocampo: negli ultimi anni il reparto non è mai stato così completo
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com