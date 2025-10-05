Verso Juventus-Milan, numeri a confronto: rossoneri squadra che ha subito meno tiri in porta in campionato

vedi letture

Il Milan si prepara ad affrontare all'Allianz Stadium di Torino la Juventus nella 6ª giornata di Serie A 2025/26. I rossoneri, guidati da mister Allegri, sfideranno la squadra allenata da Tudor in un match che promette emozioni. Entrambe le squadre sono in ottima forma, con il Milan che cerca di mantenere la sua striscia di vittorie consecutive. La Juventus, dal canto suo, vorrà difendere il proprio campo e continuare la sua imbattibilità in campionato. Ci avviciniamo al calcio d'inizio con le statistiche pre partita.

Numeri pre partita: Milan e Juve a confronto

Secondo Dati Opta, il Milan è la squadra che ha subito meno tiri degli avversari in questo campionato (appena 45 in cinque giornate), ma la Juventus ha concesso soltanto 13 tiri nello specchio finora, più solo del Como (12) - i rossoneri hanno subito 16 conclusioni in porta. Massimiliano Allegri è secondo come numero di panchine totali tra gli allenatori della storia della Juventus (420, dietro solo a Giovanni Trapattoni); contro la sua ex squadra, ha però un bilancio negativo: tra le formazioni affrontate almeno 10 volte da allenatore nel massimo campionato, quella bianconera è quella contro cui ha la peggior percentuale di vittorie (36.4%, frutto di quattro successi in 11 sfide - 1N, 6P).

DOVE VEDERE JUVENTUS-MILAN

Allianz Stadium di Torino, ore 20:45

TV: Dazn

Web: MilanNews.it

SQUADRA ARBITRALE

Arbirtro: Guida di Torre Annunziata

Asssitenti: Colarossi - Rossi C.

Quarto uomo: Ayroldi

Var: Di Bello

Avar: Ghersini