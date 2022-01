Verso la Coppa Italia, Theo da Milanello: "Focused"

In vista della sfida di giovedì in Coppa Italia contro il Genoa, valida per gli ottavi di finale, Theo Hernandez ha postato alcune foto da Milanello su Twitter, raffiguranti un paio di momenti dell'allenamento odierno, con la didascalia: "Focused". Si prepara, dunque, mentalmente e fisicamente per la partita e per tutta la competizione.