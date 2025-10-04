Verso la Juventus, Allegri: "Serve equilibrio. Leao ha tutto nelle sue mani, mentre Rabiot l'ho trovato cresciuto"
Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Milan, partita che vedrà il tecnico rossonero tornare allo Stadium da avversario per la prima volta in 10 anni.
Leao è pronto per fare il grande salto?
"Leao deve iniziare ancora la stagione praticamente. Ha grande voglia di fare. Non è nelle mie mani, ma nelle sue mani. Leao sa che è una stagione importante per lui. C’è un vecchio detto: aiutati che Dio ti aiuta. Lui ha bisogno della squadra e la squadra ha bisogno di lui".
Com'è il momento del Milan dopo il Napoli?
"La Juve ha un punto in meno e domani c'è lo scontro diretto. Dobbiamo continuare a lavorare. Manca ancora tanto, dobbiamo fare un passo alla volta, non abbiamo vinto il campionato o raggiunto la Champions. Serve equilibrio".
Come ha ritrovato Rabiot?
"Rabiot l'ho trovato cresciuto rispetto a quando era con me alla Juve. Ma è normale che sia maturato".
Che stagione è? Andrete avanti a giocare così?
"Stiamo giocando in questo modo al momento, magari tra tre mesi giocheremo diversamente e farò altre scelte. L'unica cosa che non cambia è l'obiettivo finale e arrivare a marzo in buona posizione per giocarci qualcosa".
Gabbia ha ritrovato la nazionale...
"Non lo conoscevo. Ho imparato che fino a che non li alleni, è difficile dare giudizi esterni sui giocatori. Ho trovato un ragazzo con margini di crescita, è un ragazzo responsabile che ha ottime qualità. Se un giocatore va in nazionale, siamo contenti".
