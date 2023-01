Verso Lecce-Milan, sulla trequarti torna il ballottaggio Diaz-De Ketelaere

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Come riporta oggi la Gazzetta dello Sport, non sarebbe solo quello tra Vranckx e Pobega il dubbio di formazione di Stefano Pioli. L'allenatore rossonero sta valutando anche chi inserire nel ruolo di trequartista tra Diaz e De Ketelaere. Con il ritorno di Origi in panchina, il connazionale belga torna a disposizione per essere usato dietro la punta e potrebbe partire lui dal primo minuto per far riposare Brahim Diaz in vista del derby di Supercoppa. Lo spagnolo rimane comunque il favorito.