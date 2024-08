Verso Milan-Barcellona: l'ultima amichevole nel segno di Ansu Fati

Nella notte italiana di martedì, più precisamente all'1:30, il Milan affronterà a Baltimora il Barcellona di Hansi Flick nell'ultima amichevole americana per il Soccer Champions Tour. Nella storia le due compagini si sono incontrate per diverse volte non solo in incontri ufficiali, ma anche in occasioni come queste, l'ultima volta proprio l'anno scorso, sempre negli States, più precisamente a Las Vegas.

Andando a retroso di un anno, a sfidarsi furono il Milan di Stefano Pioli ed il Barcellona di Xavi, che riusciì ad imporsi sulla formazione rossonera grazie al gol dell'uomo che non ti aspetti, Ansu Fati, che proprio al termine di quella tournée lasciò il Barça per trasferrirsi un anno in prestito al Brighton di Roberto De Zerbi.