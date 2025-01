Verso Milan-Cagliari, filotto di risultati positivi dei rossoneri a San Siro: le statistiche

Il Milan si prepara a ospitare il Cagliari nella 20ª giornata di Serie A, in programma questa sera alle 20.45 a San Siro. La squadra di Mister Sérgio Conceição è pronta a dare il massimo. Con il campionato sempre nel vivo, i rossoneri vogliono e devono migliorare la loro posizione in classifica dopo il pareggio interno alla fine dello scorso anno e in generale un andamento sottotono. Ci avviciniamo così al calcio d'inizio:

I numeri pre partita

Il Milan non perde da tredici gare di fila contro il Cagliari in Serie A (10V, 3N), inoltre negli anni duemila i rossoneri hanno affrontato in casa il Cagliari diciotto volte in Serie A (46 gol fatti, 11 subiti), vincendo in ben diciassette occasioni. Contro nessun avversario i rossoneri hanno raccolto più successi a San Siro in questo periodo nella competizione (17 anche contro la Lazio).