Verso Milan-Como in Australia: ecco come verrà pianificata la trasferta a Perth

vedi letture

Non c'è ancora l'ufficialità definitiva perchè manca l'ok della FIFA e della Federcalcio australiana, ma dopo il via libera di ieri della UEFA sembra ormai definito che Milan-Como di Serie A si giocherà a Perth in Australia. Ma come verrà organizzata la trasferta dai due club? Come spiega Repubblica, la gara sarà programmata tra sabato 7 e domenica 8 febbraio e le due squadre partiranno all’inizio di quella settimana per avere il tempo di ambientarsi a fuso orario e clima australiano. Il rientro in Italia avverrà subito dopo il match.

La gara di campionato tra Milan e Como si giocherà all'Optus Stadium di Perth, che ha una capienza di 61.266 posti. Non è la prima volta che il Milan gioca in questo stadio, visto che l'impianto è stato sede dell'amichevole del 31 maggio 2024 contro la Roma, vinta dai giallorossi per 2-5. Il Diavolo aveva appena salutato Stefano Pioli ed in panchina c'era Daniela Bonera.

