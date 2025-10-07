Verso Milan-Como in Australia: ecco come verrà pianificata la trasferta a Perth
Non c'è ancora l'ufficialità definitiva perchè manca l'ok della FIFA e della Federcalcio australiana, ma dopo il via libera di ieri della UEFA sembra ormai definito che Milan-Como di Serie A si giocherà a Perth in Australia. Ma come verrà organizzata la trasferta dai due club? Come spiega Repubblica, la gara sarà programmata tra sabato 7 e domenica 8 febbraio e le due squadre partiranno all’inizio di quella settimana per avere il tempo di ambientarsi a fuso orario e clima australiano. Il rientro in Italia avverrà subito dopo il match.
La gara di campionato tra Milan e Como si giocherà all'Optus Stadium di Perth, che ha una capienza di 61.266 posti. Non è la prima volta che il Milan gioca in questo stadio, visto che l'impianto è stato sede dell'amichevole del 31 maggio 2024 contro la Roma, vinta dai giallorossi per 2-5. Il Diavolo aveva appena salutato Stefano Pioli ed in panchina c'era Daniela Bonera.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan