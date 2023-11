Verso Milan-Dortmund, un solo diffidato per i rossoneri

Il Milan domani sera si gioca tanto a San Siro contro il Borussia Dortmund. In palio ci sono punti pesantissimi in ottica qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. Una gara fondamentale per il Diavolo che non può più permettersi passi falsi e, nella posizione in cui è, dovrà necessariamente puntare alla vittoria domani e nell'ultima giornata del girone con il Newcastle.

In tal senso chi potrebbe rischiare di non giocare l'ultima gara contro gli inglesi è Rade Krunic. Il centrocampista bosniaco del Milan è l'unico elemento della rosa di Pioli iscritto alla lista dei diffidati in vista della partita di domani: se dovesse essere ammonito, Krunic sarà costretto a saltare l'ultima, fondamentale, sfida del girone.