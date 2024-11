Verso Milan-Empoli: spettatori, info e dove vedere la partita

vedi letture

Nuovo appuntamento di sabato alle 18 a San Siro per il Milan, questa volta non è un big match ma sarà comunque una partita importantissima, contro l'Empoli: gara valida per il 14° turno del campionato di Serie A. Come appreso da MilanNews.it lo stadio sarà ancora una volta colorato di rossonero con i tifosi che hanno risposto presente e si presenteranno in circa 70mila, quota che sta per essere raggiunta anche per questa sfida.

DOVE VEDERE MILAN-EMPOLI

Data: sabato 30 novembre 2024

Ora: 18:00

Stadio: San Siro, Milano

Diretta TV: DAZN, Zona DAZN

Web: MilanNews.it