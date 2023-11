Verso Milan-Frosinone: al centro dell'attacco ci sarà ancora Jovic

Dopo la sconfitta in Champions League contro il Borussia Dortmund, sabato sera il Milan sarà impegnato in campionato a San Siro contro il Frosinone. Per questa sfida, i rossoneri saranno in emergenza non solo in difesa, ma anche in attacco dove mancheranno gli infortunati Leao e Okafor e lo squalificato Giroud, il quale sconterà l'ultimo turno di stop dopo il rosso diretto contro il Lecce.

Come riferisce stamattina il Corriere della Sera, al centro dell’attacco milanista ci sarà Luka Jovic, finora molto deludente. Anche se va detto che contro il Borussia Dortmund qualcosa nel finale di partita lo ha fatto vedere: il serbo ha infatti colpito un palo di testa e poi ha sfiorato il gol con una bella girata in area. Toccherà a lui guidare l'attacco del Milan contro il Frosinone, con Francesco Camarda prima alternativa in panchina.