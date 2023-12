Verso Milan-Frosinone: le statistiche prepartita

Il morale nell'ambiente Milan dopo la sconfitta interna contro il Borussia Dortmund di martedì è davvero basso.

Gli infortuni non si contano più, l'ultimo a lasciare il campo anzitempo è stato Malick Thiaw, che ne avrà per circa due mesi, se si riuscirà ad evitare l'intervento chirurgico. La situazione è grave se non grottesca: di sei centrali difensivi, il Milan ne ha solo uno in condizione: Tomori. La situazione è tale da costringere Pioli a far esordire un Primavera (probabilmente Simic), e nel frattempo sta provando Theo Hernandez come centrale di difesa. Torna tra i convocati Ismael Bennacer, una buona notizia, dopo sei mesi e mezzo dall'infortunio ottenuto nella semifinale di Champions contro l'Inter.

Si giocherà il 2 dicembre, sarà la 15ma volta nella storia del Milan. Finora 4 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte.

L'ultimo precedente risale alla stagione 2018-19, quando il Milan si impose sul Parma per 2-1, con gol di Cutrone e Kessié, in risposta al vantaggio nel primo tempo di Inglese. Nel 2011-12, il Milan vinse per 2-0 sul campo del Genoa, con gol di Zlatan Ibrahimovic e di Nocerino. Nel 2001-02 invece, il Milan vinse 3-2 contro il Chievo Verona, con gol di Inzaghi e doppietta di Shevchenko, mentre per i gialloblu segnarono Marazzina e Corradi. L'ultima sconfitta è il 3-2 con cui l'Atalanta si impose in Coppa Italia nel 1999-2000: Shevchenko e Leonardo portarono i rossoneri sul 2-0, ma poi Caccia e una doppietta di Nappi ribaltarono la situazione. In Serie A per trovare una sconfitta bisogna tornare indietro al 1973-74, quando Boninsegna e Facchetti regolarono i rossoneri in un derby finito 1-2 (gol di Benetti per il Milan).

L'avversario che il Milan deve affrontare e battere in piena emergenza è il Frosinone, che tanto bene sta facendo in casa, ma che in trasferta sta faticando molto. Sarà la quinta volta che Milan e Frosinone si incontrano, la terza in casa.

Nei due precedenti, una vittoria e un pareggio. Nel 2016, il 1° maggio, il Milan pareggiò 3-3. Cominciò malissimo, al 2' Paganini portò i ciociari in vantaggio, e poi Kragl poco prima dell'intervallo firmò lo 0-2. Bacca al 50' accorciò, e meno di cinque minuti dopo Dionisi rimise i gialloblu in vantaggio di due gol. Luca Antonelli segnò il 2-3, e poi al 92' un rigore di Menez chiuse il conto in parità. Il 19 maggio 2019 invece, finì 2-0 con gol di Piatek e Suso.

Non ci sono stati esordi o ultime presenze in casa contro il Frosinone per nessun giocatore del Milan.

Nessun calciatore ha trovato la sua prima rete contro il Frosinone a San Siro, mentre per Jeremy Menez, quel rigore al 92' è stata la sua ultima marcatura con la maglia rossonera.

I cinque gol rossoneri sono stati realizzati tutti da giocatori diversi, quindi non ci sono marcature multiple.

Arbitrerà Marchetti di Ostia, solo un precedente col Milan: fu l'1-1 in casa contro l'Udinese nel febbraio 2022, firmato da un mani di Udogie dopo il vantaggio rossonero di Leao.