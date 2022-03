Verso Milan-Inter, sarà la sfida numero 26 della storia in Coppa Italia: il bilancio

MilanNews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Milan e Inter questa sera si sfideranno per la 242esima volta nella loro storia, la 26esima in Coppa Italia. Nelle 25 partite giocate finora in questa competizione, il bilancio è a favore del Milan con 10 vittorie a fronte delle 8 vittorie nerazzurre. I pareggi invece sono stati 7. In casa del Diavolo questa sarà la sfida numero 14, con 6 vittorie del Milan, 3 pareggi e 4 vittorie dell'Inter.