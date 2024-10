Verso Milan-Juventus: alle 15 apre la vendita libera dei biglietti. Prezzi altissimi e il rischio "ondata bianconera"

vedi letture

Oggi alle 15 apre la vendita libera dei biglietti per Milan-Juventus, gara valida per la 13^ giornata di Serie A che si giocherà sabato 23 novembre alle 18 a San Siro. Sono stati comunicati anche i prezzi dei tagliandi che sono molto alti visto che partono da 99 euro per il terzo anello blu e arrivano fino a 479 euro per la tribuna d'onore rossa.

Questi prezzi alle stelle rischiano di attirare tifosi one shot e soprattutto della squadra avversaria ai quali basterebbe fare una tessera Cuore Rossonero per acquistare senza grossi problemi un biglietto per Milan-Juventus (la CRN Card è tra l'altro in promozione fino al 15 novembre a soli 5 euro).

Ecco la tabella con i prezzi dei tagliandi per la sfida tra rossoneri e bianconeri: