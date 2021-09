Verso Milan-Lazio: Kessie pronto a giocare dall'inizio

Contro la Lazio, probabilmente dal primo minuto, ci sarà anche Kessie. Come riporta La Gazzetta dello Sport, l'ivoriano ha recuperato parte dello "svantaggio" su Bennacer e Tonali. Gli impegni con le nazionali, infatti, hanno poi portato Ismael e Sandro via da Milanello per una decina di giorni, mentre Kessie ha potuto lavorare al centro sportivo, con Pioli che ne ha apprezzato i progressi. Da inizio settima Franck si allena in gruppo e sfrutterà i prossimi giorni per recuperare la miglior condizione.