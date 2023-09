Verso Milan-Lazio: le statistiche prepartita

STATISTICHE SULLE PARTITE

Nemmeno il tempo di gioire per la vittoria nel turno infrasettimanale in casa del Cagliari, e per avere riconquistato la vetta in coabitazione con l'Inter dopo la sconfitta dei nerazzurri in casa contro il Sassuolo, che subito ci si deve rituffare in Campionato, per la settima giornata. L'avversario è la Lazio di Maurizio Sarri, ed entrambe le squadre arrivano a questa partita avendo vinto in mezzo alla settimana, ma soprattutto entrambe stanno preparando una trasferta di Champions League: i rossoneri andranno in Germania, a sfidare il Borussia Dortmund, mentre la Lazio si appresta a volare in Scozia per giocare in casa del Celtic Glasgow.

Si giocherà il 30 settembre, sarà la 17ma volta nella storia del Milan. Finora 10 vittorie, 4 pareggi e due sole sconfitte. L'ultimo precedente è il 4-1 con cui il Milan si è imposto in casa del Sassuolo nel 2018, con gol di Kessié, Castillejo, e doppietta di Suso, mentre per i neroverdi segnò Djuricic. Prima di questo precedente, la sconfitta interna in Champions League per 1-0 contro lo Zurigo, con un gol clamoroso di Tihinen di tacco, direttamente sugli sviluppi di un corner, dopo 10 minuti. Contro la Lazio un precedente giocato il 30 settembre, ma era all'Olimpico di Roma, nel 1990, e finì 1-1: al gol di Riedle al 54' rispose Chicco Evani al minuto 89.

L'ultima vittoria in Serie A in una partita giocata il 30 settembre risale alla stagione 1984-85, quando il Milan vinse per 2-1 contro la Cremonese, con doppietta di Hateley, in risposta al vantaggio per i grigiorossi firmato Nicoletti.

La sfida contro la Lazio sarà la n.189, la n.99 in casa. In Serie A sarà la sfida n.161, la n.81 a Milano.

Limitando l'analisi a questa competizione, finora il Milan ha vinto 47 volte, con 23 pareggi e 10 vittorie biancocelesti. L'ultimo precedente risale alla 34ma giornata della scorsa Serie A, quando il Milan si impose per 2-0 con gol di Bennacer e di Theo Hernandez. Emozionante la vittoria per 3-2 nel dicembre 2020, con le reti di Rebic, Calhanoglu e soprattutto di Theo Hernandez nel recupero, per superare le reti di Immobile e Luis Alberto.

L'ultima sconfitta risale alla stagione 2019-20, quando il Milan perse per 2-1. Gol di Immobile e Correa, per il Milan autorete di Bastos che deviò un bellissimo tentativo a rete di Piatek.

Solo una volta un giocatore rossonero fu espulso: si tratta di Ambrosini nel 2-1 della stagione 1999-2000.

L'espulsione avvenne al 93'. Ben 9 invece le espulsioni di giocatori della Lazio in casa del Milan in Serie A: l'ultima volta toccò a Lulic nell'1-1 del 2016.

STATISTICHE SUI PROTAGONISTI

Sono ben 30 i giocatori che hanno esordito in un Milan-Lazio: Bonetti (17/09/1933), Sandroni (19/10/1941), Galluzzo (16/05/1954), De Vecchi (21/04/1974), Antonioli, Lantignotti, Lago e Villa (03/09/1988), Simone (03/09/1989), Bogarde e Leonardo (13/09/1997), Crespo, Dhorasoo e Stam (21/08/2004), Oliveira (10/09/2006), Cardacio (03/12/2008), Zigoni (28/03/2010), Legrottaglie (01/02/2011), Aquilani e Nocerino (09/09/2011), Calvano e Mesbah (26/01/2012), Zaccardo (02/03/2013), Diego Lopez, Armero, Alex e Menez (31/08/2014), Albertazzi, Suso (27/01/2015), Ballo-Touré (12/09/2021).

Per 20 giocatori Milan-Lazio fu l'ultima presenza: Bonfiglio (24/11/1929), Menti (18/05/1941), Vannucci e Sandroni (31/05/1942), Nordahl, Ciceri e Carminati (03/06/1956), Cesare Reina (08/05/1960), Benigni(09/03/1966), Villa (03/09/1988, unica presenza), Vieira (06/04/1996), Baggio (18/05/1997), Lehmann (11/11/1998), Digao (01/03/2008), Zigoni (28/03/2010, unica presenza), Legrottaglie (01/02/2011, unica presenza), Merkel e Calvano (26/01/2012), Albertazzi (27/01/2015, unica presenza), Caldara (24/04/2019).

Dieci giocatori hanno trovato la loro prima rete in un Milan-Lazio: Rosellini, Sandroni (19/10/1941) gol all'esordio per Sandroni, Maraschi e David (25/01/1961), Rosato (16/10/1966), Cappellini (03/09/1988), Ba (13/09/1997), Oliveira (10/09/2006) gol all'esordio, Zambrotta (21/09/2008), Menez (31/08/2014) gol all'esordio.

Sono 18 i giocatori ad aver segnato la loro ultima rete rossonera contro la Lazio a San Siro: Torriani (17/09/1933), Gabardo (10/10/1937), Sandroni (19/10/1941), Nordahl (03/06/1956) gol all'ultima presenza, Bean (08/05/1960), Fogli (25/01/1970), Pasinato (15/05/1983), Battistini (12/05/1985), Cappellini (03/09/1988), Gullit (18/09/1994), Ba (13/09/1997) gol all'ultima presenza, Boban (01/04/2001), Laursen (23/09/2001), Simone (10/01/2002), Oddo (01/03/2008), Shevchenko (03/12/2008), Seedorf (26/01/2012) e Bennacer (06/05/2023), ma per l'algerino la statistica è transitoria, visto che è ancora in rosa.

Carlo Galli nel 1958 realizzò una cinquina nal 6-1 che il Milan rifilò alla Lazio. Tre le triplette (Romani e Moretti negli anni '30 e Andriy Shevchenko nel 2004 nella Supercoppa Italiana).

Ventuno le doppiette, con Santagostino, Boffi, Cappello e Nordahl ad averne effettuate due. L'ultima doppietta è firmata Pazzini nel 2013.

Per Pioli sarà la sfida n.10 alla Lazio. Sei vittorie (di cui quattro in casa) e tre sconfitte di cui una in casa finora.

Pioli è stato anche allenatore della Lazio, ed ha affrontato il Milan 5 volte sulla panchina biancoceleste, con 2 vittorie, un pareggio e due sconfitte.

Dirigerà l'arbitro Massa di Imperia. Sarà la ventesima sfida diretta da lui, la prima in questa stagione. Finora 6 vittorie, 8 pareggi e 5 sconfitte. Massa ha già arbitrato il Milan a San Siro contro la Lazio, è capitato nella 5a giornata della stagione 2016-17, e finì 2-0 con gol di Carlos Bacca e di Mbaye Niang su calcio di rigore.