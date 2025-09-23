Verso Milan-Lecce, i precedenti tra Allergri e Di Francesco: i primi due sono finiti entrambi 4-3

Queste alcune statistiche riportate dal sito della Lega Calcio Serie A in vista di Milan-Lecce di Coppa Italia di questa sera: "I precedenti da allenatori tra Massimiliano Allegri ed Eusebio Di Francesco sono 15: 11 vittorie per il tecnico rossonero contro le 2 del tecnico giallorosso, 2 i pareggi.

Le prime due gare da allenatori avversari sono finite entrambe 4-3. La prima fu vinta da Allegri, un Lecce-Milan 3-4 dell’ottobre 2011 con rimonta rossonera dal 3-0 dei padroni di casa; la seconda fu vinta da Di Francesco nel gennaio 2014, un Sassuolo-Milan, con il poker di Berardi per i neroverdi.

Massimiliano Allegri è l’allenatore che ha vinto più volte la Coppa Italia (5), tutte sulla panchina della Juventus, ed è anche quello che ha vinto più edizioni consecutive (4, tra il 2014/15 e il 2017/18), negli stessi anni in cui il mister livornese vinse anche il campionato, realizzando 4 “double” di seguito".

