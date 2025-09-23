Verso Milan-Lecce: in porta giocherà Maignan, c'è Loftus-Cheek in mezzo al campo
Secondo quanto riferisce Sky, stasera contro il Lecce, nella gara valida per i sedicesimi di Coppa Italia, in porta giocherà Mike Maignan che ha quindi recuperato dal problema al polpaccio che aveva rimediato contro il Bologna in campionato. In difesa, turno di riposo per Matteo Gabbia: al centro della retroguardia a tre ci sarà Koni De Winter, con lui Fikayo Tomori e Strahinja Pavlovic. A destra confermato Alexis Saelemaekers, a sinistra invece Pervis Estupinan lascerà spazio a Davide Bartesaghi.
In mezzo al campo, Samuele Ricci agirà davanti alla difesa (Luka Modric partirà dalla panchina), con ai suoi lati Ruben Loftus-Cheek e Adrien Rabiot. In attacco la coppia composta da Christopher Nkunku e Santiago Gimenez.
