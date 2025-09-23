Verso Milan-Lecce, l'arbitro sarà Tremolada: i precedenti con le due squadre
Tutto pronto per Milan-Lecce di Coppa Italia. A dirigere l'incontro sarà Paride Tremolada: per l'arbitro della sezione di Monza sarà la prima volta contro il Milan, avendolo arbitrato solo a livello giovanile. Ha invece arbitrato il Lecce in due occasioni, contro il Napoli e contro l'Udinese.
PROBABILE FORMAZIONE MILAN
16 Maignan
23 Tomori 46 Gabbia 5 De Winter
56 Saelemaekers 8 Loftus-Cheek 4 Ricci 12 Rabiot 33 Bartesaghi
7 Santiago Gimenez 18 Nkunku
Allenatore: Marco Landucci
A disposizione: Terracciano, Torriani; Pavlovic, Odogu, Estupinan, Athekame; Modric, Fofana; Pulisic, Balentien.
Squalificati: Massimiliano Allegri
Indisponibili: Leao, Jashari
Ballottaggi: De Winter-Pavlovic, Bartesaghi-Estupinan, Saelemaekers-Athekame
