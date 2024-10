Verso Milan-Napoli, pronostico e possibile risultato: le quote

Uno dei big match della decima giornata di Serie A Enilive è sicuramente Milan - Napoli, partita prevista per il turno infrasettimanale martedì 29 ottobre alle ore 20:45. Entrambe le formazioni lottano per il vertice, con la formazione di Conte che cerca di mantenere la prima posizione. I rossoneri arrivano alla sfida con un turno forzato di riposo in più, dato il rinvio a data da destinarsi della partita si sabato scorso contro il Bologna.

Pronostico Milan Napoli

La partita promette grande spettacolo e, nonostante i recenti precedenti possano suggerire diversamente, ci aspettiamo che entrambe le squadre vadano a segno. Del resto, il talento non manca: da un lato Pulisic, Leao e Morata, dall'altro Politano, Kvaratskhelia e Lukaku, oltre all'approccio offensivo di Fonseca e Conte. Per questi motivi, puntiamo sul segno Goal Sì. Secondo i bookmaker, è una buona giocata su cui puntare: vale 1,68 su Netbet, 1,67 per Betway e 1,68 secondo Betsson. Con il recupero di Sportiello si va svuotando l'infermeria di Milanello. Oltre ai lungodegenti Florenzi e Bennacer rimangono Jovic e Abraham, che salteranno sicuramente la sfida contro il Napoli, a cui si aggiunge Matteo Gabbia e a causa del rinvio del match contro il Bologna, Theo Hernandez e Reijnders dovranno scontare la squalifica in questa gara. Per il Napoli, dopo le rotazioni contro il Lecce, mister Conte si affiderà ai suoi titolarissimi per la gara di San Siro, escluso Lobotka che è ancora infortunato.

I precedenti

Analizzando gli ultimi 10 scontri diretti disputati a San Siro, si nota che il Milan è riuscito a vincere solo in 2 occasioni (inclusa l'ultima nel campionato passato), mentre i successi della squadra campana sono stati 5, di cui 3 consecutivi prima della vittoria rossonera della scorsa stagione, e 3 partite si sono concluse in parità. Come accennato in precedenza, nonostante l'equilibrio, soltanto in 3 di questi 10 incontri entrambe le squadre hanno segnato, ma questa volta sembra essere l'occasione giusta per vedere di nuovo uscire il segno Goal Sì.