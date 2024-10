Verso Milan-Napoli: pronti Terracciano e Loftus-Cheek al posto di Theo e Reijnders

vedi letture

In occasione della partita di martedì contro il Napoli, il Milan dovrà fare i conti con diverse assenze importanti, su tutte quelle di Theo Hernandez e Tijjani Reijnders. I due non giocheranno contro la capolista perché dovranno scontare la squalifica che si sarebbe dovuta estinguere nel corso di questa giornata, cosa che però non è successa per il rinvio (molto discusso) della partita del Dall'Ara contro il Bologna.

Ufficializzata questa notizia, Paulo Fonseca si è subito messo al lavoro per cercare le soluzioni migliori per sostituirli. Per quanto riguarda l'out di sinistra, Filippo Terracciano al momento sembrerebbe essere il favorito, anche se non è da escludere un adattamento di Emerson Royal con Davide Calabria di rientro sulla sua fascia di competenza.

Per quanto riguarda Reijnders, invece, con ogni probabilità verrà sostituto da Loftus-Cheek, anche se le quotazioni di Musah starebbero salendo nelle ultime ore. A riportarlo è questa mattina Tuttosport.